شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الخميس إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلا من الثلاثاء بمناسبة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة كتاباً دوريا لمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، يقضى باعتبار الخميس الموافق 2 يونيو 2020 بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، ، بمناسبة ذكري الثورة، وذلك بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

جاء ذلك في ضوء احتفال مصر بذكري ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت أنه مؤخرا أن الوزارة وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.