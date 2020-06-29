صحيفة إماراتية: 30 يونيو واحدة من أعظم التظاهرات فى العصر الحديث

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الاثنين، إنه فى مثل هذه الأيام منذ سبع سنوات، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين، فى واحدة من أكبر وأعظم التظاهرات التى شهدها العصر الحديث، وهم يرددون: "ارحل .. ارحل"، و"قولوا للحاكم جوّا القصر .. إنتو عصابة بتسرق مصر".

وكتبت الصحيفة - في إفتتاحياتها تحت عنوان " في ذكرى الزحف العظيم" - أنه في ذلك اليوم كان الزحف العظيم، وكانت النهاية، وسقط نظام الإخوان الذي كتم الأنفاس، وكاد يقضي على مصر تاريخاً ودوراً وحضارة، ويرميها في مجاهل التطرف والإرهاب، وبين أحضان "النظام الدولي للإخوان" لقمة سائغة.

وأضافت الصحيفة أنه في ذلك اليوم، أعلنت المحروسة، براءتها من طغمة "الإخوان"، في أروع عملية اتحاد بين الشعب وقواته المسلحة، وفي أجمل تعبير عن مصر الحرية والعروبة، التي ترفض الغلو والتطرف، وتعلي بأزهرها الشريف الإسلام المعتدل بكل ما يعنيه من كرامة وتسامح ومحبة، وتمسكها بالعروبة مظلة لمصر وأمتها.