شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام القومى لأسر الشهداء يشكل فريق خدمى للتواصل مع المستفيدين أسبوعياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، فريق خدمي من كافة الإدارات المختصة بتقديم الرعاية للمستفيدين لتلقى الالتماسات والشكاوى والمقترحات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، يأتى هذا فى إطار إهتمام اللواءأشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، بالتواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين.



وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أن الفريق الخدمى سيبدأ تلقى الالتماسات والشكاوى بالمقر الخدمى للمجلس بالسيدة زينب ابتداء من الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، على أن يتم عرض كافة الشكاوى والمقترحات على أمين عام المجلس للعمل على حلها.

علماً بأن المجلس يستقبل ألتماسات وطلبات السادة أسر الشهداء والمصابين يومياً من الأحد إلى الخميس من خلال موظفي إدارة الإستقبال.



ويهيب المجلس الراغبين في التواصل أو تقديم ألتماسات التوجه للمقر الخدمي للمجلس بالسيدة زينب، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، ولمزيد من الإستفسارات والطلبات يمكنكم التواصل معنا عبر الخط الساخن 16857 أو من خلال الكول سنتر على الأرقام 01111905723 – 01111906324.