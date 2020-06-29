وزير القوى العاملة: انتظام العمل بالوزارة والجهات التابعة لها واتخاذ تدابير احترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، كتاباً دوريا فى إطار توجيه الحكومة نحو التخفيف التدريجي من بعض الإجراءات مع الحفاظ على التدابير الاحترازية ، وصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 فى ذات الشأن.

نص الكتاب الدوري علي انتظام العمل بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.

وقد استثني الكتاب الدورى أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التى ترعى طفلاً أقل من إثنى عشر سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته، كنا يمنح الموظف الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوماً ، ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفائه ، وتعتبر الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر وفقاً لأحكام المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 .

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وأجاز الكتاب الدوري لوكيل الوزارة المختص تكليف العاملين الحاصلين على إجازة استثنائية - من غير المخاطبين ، بالعمل من المنزل كلما أمكن ذلك .

وجاء التوجيه بالكتاب الدوري لرؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية .