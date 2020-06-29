شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مساحات الأراضى الصالحة للزراعة فى سيناء تصل لـ 850 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء، هدفها الاستفادة من المصادر المختلفة للمياه، وخاصة المياه التي يتم ضخها بترعة الشيخ جابر الصباح، ومحطة الصرف الزراعي وكميات المياه التي سيتم ضخها من مصرف بحر البقر، لتصل إجمالي كميات المياه التي يتم ضخها في شمال ووسط سيناء، لـ 9.6 مليون متر مكعب يوميًا، تكفي لزراعة 550 لـ 600 ألف فدان.

وقال القصير ، خلال كلمته فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس السيسي، إن مشروع تنمية وسط سيناء، من أهم مشروعات التوسع الأفقي ، مشيرا الى أن أن مساحات الأراضى الصالحة للزراعة في وسط وشمال سيناء تصل لـ 850 ألف فدان، بخلاف المساحات المزروعة، مضيفًا: "هذه لأماكن ستصلح للمحاصيل السكرية والبقوليات والنبتات الطبية والعطرية".

ويفتتح الرئيس السيسي مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة ، وشهدت الفترة الماضية الانتهاء من مشروع ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه لاستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروى تاريخ حى مصر الجديدة.

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وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وقصر البارون أحد القصور التاريخية فى مصر، والذى يقع فى قلب منطقة من أرقى المناطق فى القاهرة، منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم.

يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، واختار البارون الطراز الهندى لتصميم القصر كونه كان يعيش هناك، وجاء إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وكان إدوارد إمبان يحمل لقب بارون وقد منحه له ملك فرنسا تقديرا لمجهوداته فى إنشاء مترو باريس.