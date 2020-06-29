شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مليون جنيه لإحلال الخط الهوائى بكابلات أرضية بشرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة المدكور للمشروعات وذلك لإنشاء الكابل الأرضى شرق القاهرة - محطة سكاكين المستثمرين جهد 220 ك.ف من النوع XLPE إتساقاً مع إجراءات تنفيذ محور الشهيد بمنطقة الوفاء والأمل.

أوضحت مشالى فى بيان لها اليوم، أن العقد يتضمن إحلال الخط الهوائى شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين بكابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE قطاع 1× 2000 مم2 بطول مسار 4,8 كم.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 170 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من حساب المشروعات الإستراتيجية وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (6) شهور من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع وإستلام أمر الإسناد.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.