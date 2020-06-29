شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: 97% من مياه المصريين من نهر النيل ونحن من أكثر دول العالم جفافا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الدولة سعت إلى تعظيم كفاءة المياه فى مصر، مشيرا إلى سرعة التعامل مع السيول بالمقارنة مع التى شهدتها البلاد العام الماضى والتى لم تقع منذ 200 عام.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر أكثر البلاد جفافا فى العالم، و97 % من المياه من نهر النيل، ويتركز السكان فى 5% فقط من مساحة مصر، ونستورد الكثير من الغذاء مثل القمح حيث أن مصر تحتاج 35 مليار متر معكب لاستكمال زراعة القمح.

وتابع أن كفاءة المياه فى مصر تصل إلى 90 % من أعلى الكفاءات فى العالم وافريقيا، ومصر من أفضل الدول التى تعيد استخدام المياه بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدولة لن تنتظر المشاكل وتواجهها مثل الزيادة السكانية المتوقعة فى عام 2050 ، حيث من المتوقع زيادة 60 مليون نسمة.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى، أن الميزان المائى يوضح أن لدينا 60 مليار والاستخدام الفعلى 80 مليار ونحتاج إلى 20 مليار، وهناك برامج لتنفيذ الفجوة المائية ونفذنا 350 محطة خلط للصرف الزراعى، ومشروع المحسمة ومشروع بحر البقر، وغيرها من المشروعات.