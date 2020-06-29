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بدء توقيع بروتوكول لتوفير فرص عمل للفئات المستهدفة من تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، منذ قليل، فعاليات توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة التضامن وبعض الجمعيات الأهلية وبرنامج "فرصة"، الذى يعد أحد برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى، والذى يستهدف مستفيدى برنامج تكافل وكرامة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كما يتم أيضا توقيع بروتوكول بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع.

وتهدف هذه البروتوكولات الى تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمكين الاقتصادىـ بالإضافة إلى
تمويل المشروعات الصغيرة لهم وتوفير فرص عمل، لائقة للشباب والفئات المستهدفة من مستفيدى تكافل وكرامة.

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