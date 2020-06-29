شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأسقفية: ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لبناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل دكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران إبروشية مصر، جواب تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السابعة، لثورة 30 يونيو.

وقال المطران فى رسالته، " بالنيابة عن الكنيسة الأسقفية أتقدم بخالص التهنئة لسيادتكم بمناسبة الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، هذه الثورة التى قادها الشعب المصرى من أجل الحفاظ على بلادنا، والتي حماها جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة مؤكدًا إن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق لبناء مصر الحديثة واستقرار المجتمع فى شتى المجالات.

واختتم المطران منير تهنئته قائلا: نصلى أن يعطيكم الله الحكمة فى قيادة مصر نحو التقدم والديمقراطية.

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فيما أكد المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا فتح الكنائس على أن يتم عقد الاجتماعات خلال أيام الأسبوع الأخرى فىالصباح أو المساء حسب ظروف كل كنيسة مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة تقليل أعداد المصلين وهذا ربما يتطلب عمل أكثر من اجتماع خلال الأسبوع وفقا لظروف كل كنيسة، والتأكيد على ضرورة التباعد أثناء الخدمات والتأكيد على ارتداء الكمامة لكل مُتعبد، وتطهير أماكن العبادة قبل وبعد الاجتماعات، وتوفير المواد المطهرة للمتعبدين أثناء العبادة.

المطران منير حنا قال لليوم السابع، إن الكنيسة ستراعي الالتزام بالاشتراطات الصحية وستطبق شروط الـ25% والتباعد الاجتماعي من خلال التنسيق مع الآباء الكهنة وشعب الكنيسة بحيث يمكن للمصلين الحجز المسبق لحضور القداس منعا للتزاحم.