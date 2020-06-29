شكرا لقرائتكم خبر عن المحاكم بمختلف درجاتها تواصل عملها بكامل طاقتها لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها ، اليوم الاثنين ، عملها لليوم الثالث على التوالى بكامل طاقتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة العدل انه في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة ، فقد قرر المستشار عمر مروان وزير العدل ، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها ، إعتباراً من صباح السبت الموافق 27/6/2020 ، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية المقررة .

أما المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته وبالنسبة للمخالط المصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل .

ولرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية ، وبما لا يخل بحسن سير العمل .

أما العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة كالخبراء ،و الطب الشرعي ، والشهر العقاري ، فقد عاد العمل بها بكامل طاقتها منذ السبت الماضى، مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان .

وخلال اليومين الماضيين ظهر المتقاضين والقضاة والموظفين بالمحاكم على مستوى الجمهورية ملتزمين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطيبة والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى أثناء نظر القضايا.

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كما عادت مكاتب الشهر العقارى وعددها 480 مكتب توثيق و18 مكتب بريد تعمل كمكاتب شهر عقارى، للعمل وذلك لتقديم كافة الخدمات التى تقدمها تلك المكاتب بعد أن كان قاصرا العمل على 10 خدمات فقط وهى خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

وأعلنت وزارة العدل، عن افتتاح 6 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى 4 محافظات، على أن تبدأ عملها اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الشهر العقارى فى مصر.

وتقدم حاليا مكاتب الشهر العقارى خدمات توثيق عقود زواج الاجانب وإشهار تركات شاغرة، وإنذار الأخذ بالشفعة، وإشهار بيع رضائي لحق الرقبة مع حفظ حق المنفعة، وإشهار طلبات التسجيل التي تستند عليها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد، وتسجيل عقد ايجار ازيد من 10 سنين، وإشهار بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار، وإشهار بيع رضائي وغيرها من الخدمات.