شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناخ زراعى: يقدم روشتة لمحصول المانجو المحلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شاكر ابو المعاطى ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك بعض المشكلات تواجه بعض المزارعين فى محصول المانجو وهو أنه منذ دخول الاصناف القزمية إلى مصر حدث تطور كبير فى معدلات إنتاج المانجو ، حيث تطور معدل الإنتاج من حيث الكميه للأصناف القزمية 11-15 طن فى الفدان على حسب المنطقة والإدارة القائمة على المزرعة عكس ما كان متداول ومعروف فى الاصناف المحلية لا تتجاوز الإنتاجية بحد اقصى 5 أطنان للفدان.

وأضاف رئيس قسم الارصاد الجوية ، أنه من الأخطاء التى يعانى منها البعض الآن هو عدم توافق الأصل مع الطعم، حيث اشيع أن الاصناف القزميه يجب أن تكون على اصول سكريه وهذا خطأ كبير مما يسب تشقق فى الأصل تحت الطعم ، بسب النمو السريع للطعم ، وبالتالى يكون هناك خلل فى عملية توصيل الغذاء للطعم وتساقط العقد وعدم حمل الأشجار كميات كبيرة من الثمار، مما يؤثر على الإنتاجية وهناك من المشاتل التى تعمل على زراعة الاصول والطعوم المتوافقة مثل الاصل جوميرا والاصل 13/1 ومن المعروف أن الاصناف إلزامية كى تحصل على انتاجيه وكفاءة خدمه لا يتعدى.

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وتابع أنه من اهم التوصيات التى يجب اتباعها خلال هذه الفترة من العام ونحن قد دخلنا فى المراحل النهائية لمحصول المانجو وخاصة فى الاصناف المحليه يجب على يجب على مزارعي المانجو خلال هذه الفترة حتى نهاية يوليو عند ري الأشجار التي تروي بالتنقيط، استخدام 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروي بالتنقيط وتقسم تلك الكمية علي أكبر عدد من الدفعات المتساوية .

وأكد" شاكر"،أنه في حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهر يوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالي لتقليل ظاهرة تبادل الحمل ، كما يجب الانتظام في عملية الري وعدم التعطيش أو الافراط فى الرى حتي لا يحدث تساقط أو تشقق للثمار ويتم إطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول إلى ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء .

والحرص على ان تستوفى شجرة المانجو خلال شهر يوليو إلى 80-100 لتر ماء يوميا على حسب المنطقة والمناخ السائد وقوة الشجرة ، الاهتمام بالتسميد البوتاسي بمعدل 5 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان في حالة الري بالتنقيط ، الاهتمام بتوزيع مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة حيث يغفل كثير من بعض المزارعين عن تلك النقطه العامه وفحص المصيد اسبوعيا ووضع طرق المكافحة المناسبة.

وعن التحجيم وكيف نصل الى الاحجام المناسبة يجب أن نعلم أن كل صنف له مواصفاته وعند الاهتمام بالبرامج الإرشادية الموضوعة لكل مزرعة نصل الى ما هو مطلوب وقد يتطلب الامر التدخل للوصول الى الحجم المطلوب فيجب عمل الاتي فى تلك الفترة مع تسميد النباتات يجب ضخ او حقن سلفات ماغنسيوم 3.5-4 مع نترات بوتاسيوم كجم والرش بالأحماض الأمينية بمعدل 1.5 كجم للفدان مع 1كجم ماغنسيوم مع العناية بالبكاسيوم بورون مع الدخول فى مرحلة تخشب البذرة داخل اثمار على الا لا يتخطى تركيز الرش 2سم /لتر مياه.