شكرا لقرائتكم خبر عن "العاملين بالصحافة" تطالب بتطبيق القانون 25 على المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى، بتطبيق القانون رقم 25 لسنة 2020 على العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية.

وتقدمت النقابة العامة للصحافة بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جاء بها أن النقابة العامة فوجئت باستبعاد العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية من تطبيق القانون رقم 25 لسنة 2020 الذى يقضى بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت من أول يوليو 2006، ولم تضم للأجر الأساسى وقت استحقاق المعاش.

وأكدت النقابة العامة للصحافة فى مذكرتها ان المؤسسات الصحفية رغم انها تحت ولاية صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص، وتعامل معاملة القطاع الخاص، لكنها من حيث الواقع تطبق نفس القرارات والإجراءات التى تقرها الحكومة ومن ضمنها العلاوات الخاصة.

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وجاء بالمذكرة أن المؤسسات الصحفية قامت بمنح العاملين كافة العلاوات الخاصة التى تقررت للعاملين منذ بدءالعمل بهذا النظام، فى إطار القواعد واللوائح التى تطبقها الحكومة.

كما خاطبت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطبيق القانون 25 لسنة 2020 علي العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية.