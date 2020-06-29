شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المطارات: تركيب 40 كاميرا حرارية بتكلفة 7 ملايين جنيه بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن وزارة الطيران المدنى اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المسافرين والعاملين مع مع استئناف حركة الطيران المنتظم بعد غدا الأربعاء .

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، أنه تم تثبيت علامات إرشادية على مداخل الصالات ويتم إخضاع الركاب لقياس درجة الحرارة والخضوع لنقاط التعقيم واستخدام المطهرات اللازمة للتطهير من خطر الإصابة من فيروس كورونا المستجد.

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وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الكاميرات الحرارية بصالات الوصول وجارى العمل فى صالات السفر ليصل عدد الكاميرات الحرارية بمبانى المطار إلى 40 كاميرا مختلفة بتكلفة 7 ملايين جنيه بجميع نقاط المطار لقياس درجات الحرارة المسافرين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا حيث سيتم تحويل الركاب الذين ترتفع درجة حرارتهم عن 36 درجة .

وكان قد بدأ المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، منذ قليل الجولة التفقدية، داخل مبانى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولى، للوقوف على آخر المستجدات داخل الصالات والإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها، تزامنا مع بدء عودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.