شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: توزيع منح مادية لـ 53 فتاة من غير القادرات لمساعدتهن على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على توفير حياة كريمة بالمشاركة مع وزارة التضامن والجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع خطة عمل متكاملة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومساعدة غير القادرين وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم.

وكلف محافظ الجيزة، هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني توفير إعانات للأسر التي تضررت من جائحه كورونا مشيراً إلى أنه تم توزيع منح مادية لعدد 53 فتاة مقبلين على الزواج من أبناء المحافظة لإعانتهم في شراء المستلزمات الخاصة بهم.

وثمن المحافظ دور المجتمع المدنى معرباً عن سعادته بالمشاركة المجتمعية ومساعدة أبناء المحافظة من قبل الجمعيات الأهلية خاصة الغير قادرين منهم.

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من جانبها قالت هند عبد الحليم، نائب المحافظ بأنه تم منح مبلغ سبعة آلاف جنيه لعدد 53 فتاة مقبلة علي الزواج وتكريم 11 فتاة من داخل المحافظة وذلك للمساهمة في تجهيز مستلزمات العرائس والفتيات اليتيمات.

يذكر أنه سبق لمحافظة الجيزة تنظيم حفل زفاف جماعي لــ 30 عروسة من أبناء المحافظة بالإضافة إلي تقديم منح مادية لـــ 20 عروسة أخرى وذلك في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي ضمن احتفال المحافظة بعيدها القومي .