شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج ساهموا فى توصيل رسالة حقوق مصر فى مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها العميق للدور الوطني الذي تقوم به مؤسساتنا الدينية في مصر، والذي ساهم في نشر قضيتنا العادلة حول الحق التاريخي لمصر في مياه النيل، ونشر الفيديوهات التي أعدتها وزارة الهجرة بعنوان "النيل حياتنا" للتوعية بحقوق مصر في مياة النيل عبر صفحاتهم الرسمية وبين الجاليات المصرية بالخارج أيضًا.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن جهود مؤسسة الأزهر الشريف بما يعرف عنه من سماحة ووسطية، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وكذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بما لها من حضور بارز بين الجاليات المصرية بالخارج، بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ساهما في تعريف المصريين بالخارج، بعدالة القضية المصرية حول حقوقنا في مياه النيل، ورفض أي إجراء أحادي يتخذه الجانب الإثيوبي.

وأضافت الوزيرة أن الأزهر الشريف قام بنشر فيديوهات "النيل حياتنا" على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" ونشره بكافة اللغات على صفحة مرصد الأزهر، كما قامت الكنيسة المصرية بنشر الفيديوهات على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة المصرية وأيضًا على صفحة سكرتارية المجمع المقدس، كما قامت بتوصيل الرسالة وشرح حقوق مصر من خلال الإبراشيات بكل أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا ليس بغريب على المؤسسات الدينية المصرية في الوقوف بجانب الوطن في وقت التحديات.

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وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج، ساهموا في إيصال رسالة مصر إلى المجتمع الدولي، حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، بعدد من اللغات؛ لتعريف العالم أن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر، مسألة حياة.

يذكر أن وزارة الهجرة قد أطلقت فيلما توضيحيا قصيرا، بعنوان "النيل حياتنا"، لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، وجرى إخراجه بـ7 لغات هي: "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية، لدعم حق الدولة المصرية.