شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: مصر شاركت بـ 72 دراسة على أبحاث اكلينيكية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى لشهر يونيو 2020، الذى كشف عن وجود 72 دراسة على أبحاث إكلينيكية على فيروس كورونا المستجد COVID-19 تشارك بهم مصر من أصل 96 دراسة في أفريقيا وفقاً لموقع ClinicalTrials.gov.

وذكر بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، أن جامعة عين شمس شاركت فى 12 دراسة وجامعة القاهرة في 9 دراسات اكلينيكية وجامعة أسيوط فى 9 دراسات إكلينيكية وجامعة طنطا والمنصورة فى 7 دراسات لكل منهما. وبلغ إجمالي الجهات المصرية المشاركة فى تلك الدراسات 26 جهة مصرية.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، أن مؤشر البحث العلمى الشهرى: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

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كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت عن مسابقة الفيزياء لعام 2020، والموجهة للطلاب الذين التحقوا ببرنامج "جامعة الطفل" فى المرحلة السنية من 13-15 سنة ببيانات ولى الأمر، من أجل الحصول على منحة روسيا الاتحادية وسيفتح باب التقدم للمسابقة اعتباراً من اليوم وذلك من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ، على أن يكون آخر موعد للتقدم 30 يوليو 2020، وعلى من يرغب الإطلاع على جميع مواد المسابقة واستمارة وشروط التقدم من موقع جامعة الطفل www.Childuni.asrt.sci.eg.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى ، أن الهدف من المسابقة هو رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل، حيث أن برنامج جامعة الطفل الذى تتبناه الأكاديمية كمشروع قومى فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم، هو أحد آليات الأكاديمية فى هذا المجال، والذى استقبل حتى الآن ما يقرب من 16500 طالب فى 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثى.