تعرف على مطار العاصمة الإدارية تزامنا مع افتتاحه × 20 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، عددا من المشروعات القومية الجديدة، تشمل مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، ورصد "الخليج 365 " أبرز المعلومات عن مطار "العاصمة الادارية" الجديد. 1- مطار العاصمة الإدارية الجديدة يخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن ومحافظات القناة ويدعم حركة السياحة والسفر. 2- مجهز بأحدث النظم الحديثة لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات، وبأحدث كاميرات المراقبة الحرارية فى العالم، وبأنظمة مراقبة وكشف الحقائب بـ"إكس راي". 3- مطار العاصمة لديه القدرة على استقبال رحلات الشارتر التى لا تهبط بمطار القاهرة. 4- المبنى الرئيسى للمطار أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع. 5 - يسع مطار العاصمة لـ300 راكب فى الساعة. 6- سيخفف الضغط عن مطار القاهرة الدولى. 7- يضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوى بطول 50 مترا. 8- به ممر بطول 3650 مترا، وعرض 60 مترا، بالإضافة إلى أكتاف الممر التى تصل إلى 15 مترا من الجانبين. 9- يحتوى على 8 مواقف لانتظار السيارات. 10- منطقة انتظار السيارات تسع 500 سيارة و20 أتوبيسا. Advertisements 11- مطار العاصمة يتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير. 12- صمم وأنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية وبإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 13- اشتركت في أعمال تنفيذه شركتي حسن علام للمقاولات التي اختصت بالإنشاءات الإدارية والمقاولون العرب التي أنشأت حقل الطيران والطرق الداخلية. 14- استمر العمل به نحو 12 شهرا فقط، بدلا من 24 شهرا، سبقتها أعمال الدراسات والتجهيزات. 15- به منظومة للتعامل مع السيول طبقا لدراسات دقيقة. 16- بني وفق منظومة تسمح لتوسعته مستقبليا، مع زيادة حركة الركاب، ومراعاة حدود الممر حتى يستوعب ممرا آخر للطائرات. 17- سمى مطار العاصمة الدولي بهذا الاسم لأنه سيكون فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة. 18- تم تزويده بأنظمة للإنذار الآلي ضد الحريق، وللتحكم بالدخول . 19 - مطار العاصمة يوجد به أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، وأنظمة أخرى لكشف الحقائب بالأشعة. 20- يربط مطار العاصمة بين طريق "القاهرة - السويس" عن طريق تقاطع حر، ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة وللحد من الزحام المروري أثناء الدخول والخروج من المطار.

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