أكاديمية الأميرة فاطمة تخاطب النقابات المهنية لتعريفهم ببرتوكولات علاج كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكاديمية الأميرة فاطمة تخاطب النقابات المهنية لضم أعضائها لبرامج مكافحة العدوى وبروتوكولات علاج كورونا للأطقم الطبية بالمجان مع منح شهادة معتمدة.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة مساعد وزير الصحة للتدريب الطبى المستمر ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى، إن الأكاديمية خاطبت عددا من النقابات العامة المهنية وهي الأطباء والصيادلة وطب الاسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والعلميين (الحارس القضائى)، لإعلان تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بأكاديمية "الأميرة فاطمة" للتعليم الطبي ورفع برامج مكافحة العدوى وبروتوكلات علاج فيروس كورونا المستجد، طبقًا لأحدث الأدلة العلمية وما توافق عليه الخبراء باللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة لوضع بروتوكولات العلاج المعتمدة.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصا على توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، وأنَّ هذه البرامج التدريبيه متاحة للأطقم الطبية بالمجان مع منح شهادة معتمدة من الأكاديمية مؤهلة للترقى.



وأفاد بأنه يمكن لجميع افراد الاطقم الطبيه الدخول للمنصة التعليمية من أي مكان وفي أي وقت وتسجيل بياناتهم للحصول علي اسم المستخدم و كلمه السر . ويمكنكم تسجيل بياناتكم عبر الرابط التالى للحصول على هذه البرامج.