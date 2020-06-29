شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن مطار سفنكس قبل افتتاح الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، عدد من المشروعات القومية الجديدة، حيث يفتتح ال مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

وجاء انشاء مطار سفنكس تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وللتعرف علي أهم المعلومات عن مطار سفنكس من خلال النقاط التالية:

1- بوابات المطار بعدد 12 بوابة، رسوم سيارات (6 دخول / 6 خروج ). 2- مبانى إدارية وخدمية . 3- محطات كهرباء وشيلرات. 4- محطات تحلية مياة الشرب(RO). 5- بئر ارتوازى. 6- قطعة أرض مخصصة لمصر للبترول. 7- مخازن. 8- جراج. 9- أرض مخصصة لإنشاء وحدة كيترينج. 10- مبنى وحدة الإطفاء يتوفر بها عدد 2 سيارة إطفاء. 11- أرض مخصصة لمصر للطيران للخدمات الأرضية. 12- محطة أرصاد جوية. 13- محطة معالجة الصرف الصحى. 14- محطة شركة مصر للطيران للصيانة. 15- برج المراقبة الجوية بارتفاع 44 م. 16- يضم 3 ممرات فرعية ( F/E / D) بعرض 24 م. 17- يحوى 4 كاونتر جوازات سفر. 18- به 6 كاونتر لانهاء إجراءات السفر. 19- ساحة انتظار السيارات وتسع عدد 400 سيارة و20 أتوبيس. 20- مسجد يسع 550 مصلى . 21- مساحات خضراء. وفيما يخص مكونات صالتى السفر والوصول فتم توضيحها فى النقاط التالية: أولا : صالة السفر( دولى / محلى ) . 1- تسع 150 راكب / ساعة . 2- 6 كاونتر لانهاء إجراءات السفر. 3- 3 أجهزة انهاء إجراءات السفر ذاتيا . 4- 2 جهاز معلومات. 5- 1 سير سفر. 6- 4 كاونتر جوازات. Advertisements 7- 1 كاونتر استعلامات. 8- مكاتب شركات الطيران. 9- محلات تجارية. 10- بنك. 11- مصر للطيران للأسواق الحرة. 12- كافتيريا مصر للطيران. 13- قاعة سفر VIB. 14- مصلى . ثانيا : صالة الوصول ( دولى / محلى ) 1- تسع 150 راكب / ساعة. 2- 1 بوابة وصول ركاب . 3- 6 كاونتر جوازات. 4- 1كاونتر استعلامات. 5- 1 سير حقائب. 6- مكاتب شركات السياحة. 7- بنك مصر. 8- مكاتب الحجر البيطرى والصحى والزراعى. وحول ما يتعلق بانظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتوفرة فى المطار: 1- 7 جهاز X-RAY لتفتيش الحقائب. 2- 7 بوابات معدنية لتفتيش الركاب . 3- 88 كاميرا امنية داخل الصالات. 4- 16 شاشة عرض بيانات ( FIDS). 5- 16 شاشة تليفزيونية. 6- إذاعة داخلية. 7- إذاعات مركزية. 8- خدمة الانترنت ( WIFI). وأخيرا معلومات عن الترمك: عدد 8 استاند كود (D). عدد 6 استاند كود D بالإضافة إلى عدد 1 استاند كود E. قوة تحمل سطح الترمك : T/W/A/R 87 PCN

يذكر أن مساحة مباني مطار سفنكس الدولي الإجمالية، تقدر بحوالي 26 ألف متر، بتكلفة إنشائية حوالي 300 مليون جنيه، ويخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والغربية، ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة، لخدمة المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات الشارتر.

ويتكون من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية و24 مكتبا خدميا، ويضم المبنى الرئيسي صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية، ويوجد به ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط بالإضافة إلى ممرات مساعدة، ويحتوي على 4 محطات كهرباء فرعية ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب في الساعة وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.

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