شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة.. شاهد علاج آلام الظهر بالعصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاج شعبي أم خرافات تؤدي لأزمات الصحية ومخاطر كبيرة، هذا هو السؤال الذي نطرحه دائما عند الحديث عن العلاج بالعصا الذي يستخدمه الكثير من المعالجين الشعبيين في مصر.

العلاج بالعصا علاج شعبي تتوارثه الأجيال منذ قديم الزمن في مصر وذلك لعلاج الانزلاق الغضروفي بعيدا عن العلاج بالجراحة، وفي منطقة إمبابة حيث يقيم مصطفي محمد حمد الله أحد المعالجين بالعصا حيث يقول أن هذه المهنة توارثها من أحد المعالجين منذ زمن بعيد وهو في العقد الثاني من عمره وتعلم هذه المهنة بشغف لخدمة المصابين.

ويضيف مصطفي أنه يستخدم العصا الخشبية وهي أحد أهم أدواته في العلاج

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وبدأ يطور من نفسه باستخدام جهاز تدليك كهربائي لعمل مساج أثناء العلاج بالعصا.

ويشير مصطفي إلى أنه يعالج الكثير من المشاهير من الغضروف وغيره من إصابات العظام وعرق النسا وينصح حمد الله المصابين بالغضروف لممارسة التدريبات الرياضية ويضيف مصطفي أن القصة ليست في استخدام العصا فقط بل انه يستخدم يده أيضا في إبعاد الغضروف علن العصب لكي يتم عملية الشفاء لافتا إلى أن المريض يستغرق معه ثلاث جلسات فقط.