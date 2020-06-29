شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنهى حصاد 3000 فدان بنجر سكر بمشروع المنيا وتوريد 55 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من موسم حصاد البنجر فى مشروع المنيا فى مساحات تبلغ 3 الآف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضى، مضيفا أن إنتاجية الفدان مابين 18 إلى 21 طنا للفدان.

وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه رغم الظروف القاسية والتغيرات المناخية والعاصفة الترابية بارض مشروع غرب غرب المنيا ، وخلال 60 يوم تم حصاد البنجر باجمالى 36 بيفوت وتوريد ما يقرب من 55 ألف طن لثلاثة شركات لإنتاج السكر، وهى النوبارية وأبو قرقاص والفيوم.

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وتابع مدير مشروع المنيا، أن أهم ما يميز إنتاج البنجر في مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلي 23%، وهو ما يضفي ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر في المشروع ويرفع من عائد زراعته في أراضي المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلي 5 الآف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلي أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد علي أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، أن البنجر يتميز بمحتوى عالى من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر في التنافس على التعاقد علي شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتي تراوحت فيما بين 84 الى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعي صناعي بها ، موضحا أن مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية(صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.

وتابع المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، أن زراعات المشروع اعتمد علي استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة في الزراعة من خلال المساهمة في عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.