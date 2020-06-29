استمرار أعمال إصلاحات محور 26 يوليو وازدحام مرورى بمنطقة الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأجهزة المختصة فى محافظة الجيزة العمل على إصلاح التشققات التى ظهرت فى الطبقة الإسفلتية بمحور 26 يوليو، عقب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، حيث وضعت الأجهزة المختصة حواجز حديدية بمحيط المنطقة المتضررة أعلى محور 26 يوليو، واستعانت بالأجهزة المتخصصة فى علاج التشققات الأرضية، ودعم الطبقة الإسفلتية التى تضررت جراء سقوط الأمطار، لإعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
وبالتزامن مع أعمال الإصلاحات شهدت منطقة الأعمال، ازدحامًا مروريًا فى الطريق القادم من ميدان لبنان ومتجه لمدينة 6 أكتوبر، فيما شهد الاتجاه الأخر سيولة نسبية فى حركة السيارات..
وقال رئيس شركة المقولون العرب، المهندس محسن صلاح، إنه تم الانتهاء من جزء من محور 26 يوليو، وهناك جزء أخر يحتاج إلى بعض الأعمال من خلال عمل ستارة من "الخوازيق" لتدعيم الطريق، موضحًا أنه سيتم ترميم الجزء الذي حدث فيه انهيارات، بطريقة حتى لا تتكرر تلك الانهيارات، موضحًا أن الترميم أخذ الكثير من الوقت لأنه كان هناك العديد من الدراسات كانت لابد أن تجرى لإيجاد حل للترميم.
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