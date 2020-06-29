شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال إصلاحات محور 26 يوليو وازدحام مرورى بمنطقة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأجهزة المختصة فى محافظة الجيزة العمل على إصلاح التشققات التى ظهرت فى الطبقة الإسفلتية بمحور 26 يوليو، عقب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، حيث وضعت الأجهزة المختصة حواجز حديدية بمحيط المنطقة المتضررة أعلى محور 26 يوليو، واستعانت بالأجهزة المتخصصة فى علاج التشققات الأرضية، ودعم الطبقة الإسفلتية التى تضررت جراء سقوط الأمطار، لإعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

وبالتزامن مع أعمال الإصلاحات شهدت منطقة الأعمال، ازدحامًا مروريًا فى الطريق القادم من ميدان لبنان ومتجه لمدينة 6 أكتوبر، فيما شهد الاتجاه الأخر سيولة نسبية فى حركة السيارات..

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