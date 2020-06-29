أخبار مصر | الرعاية الصحية تطلق مبادرة "ماتشلش هم" لمواجه الآثار النفسية للمصابين بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرعاية الصحية تطلق مبادرة "ماتشلش هم" لمواجه الآثار النفسية للمصابين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، مبادرة "ماتشيلش هم" بالتعاون مع تطبيق "شيزلونج" الإلكتروني، وذلك بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، اللذين يعانون من آثار نفسية سلبية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وكذلك العاملين بالأطقم الطبية اللذين تأثروا سلبًا إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان صحفى، إن "تطبيق شيزلونج" يستخدم في تقديم الدعم النفسي للمنتفعين من خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية والأطقم الطبية "أون لاين"، وذلك عن طريق برنامج مرئي ومسموع مبتكر للعلاج النفسي عبر الإنترنت، يقوم على التواصل ما بين الطبيب المعالج والمريض من خلال الوسائل الفنية التي يوفرها البرنامج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان في تصريحات اليوم تنفيذ الهيئة توجيهات القيادة السياسية في توفير سبل الرعاية الصحية الآمنه للمنتفعين والمرضى بشكل عام.