مصر | بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقي اللواء خالد عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمكافحه جرائم الآداب، بلاغا من أيمن محفوظ المحامي، ضد منار سامي فتاه جديدة على مواقع التواصل وموقع "التيك توك" تقلد حنين حسام وموده الأدهم بنشر محتوي منافي للآداب ويثير الغرائز.
وبدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه باستعراض مجهودات الداخلية في مكافحة الدعارة الإلكترونية المتمثلة في فتيات التيك توك وغيرها من تلك المواقع التي تنسر الفاحشة والرزيلة بين شبابنا ويكون هدفهم فقط كسب المال.
وأضاف محفوظ في بلاغه، أن الإداره العامة للآداب هي المفوض بحماية المجتمع من تلك الآفات البشرية أعمالا للقرارت الوزارية، بإنشاء إدارة لمكافحة جرائم الآداب وبتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بمكافحة كل صور الخروج على الآداب العامة، والممارسات التي تخدش الحياء ولا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى.
واستطرد محفوظ ببلاغه، أن منار سامي وهي فتاه تسير علي خطي حنين حسام وموده الآدهم وذلك بالظهور علي المواقع بملابس فاضحة واشارات إباحية والرقص بطريقه تثير الغرائز بهدف زياده متابعيها وبالتالي زياده ارباحها.
وأكد محفوظ ببلاغه ان تلك الامور تمثل جرائم بالقوانين المختلفه منها قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم الاداب العامة وقانون الانترنت الجديد بما أن الادارة طبقا للقانون الإجراءات الجنائية تعد الادارة العامة هي مكان لتلقي البلاغات ومن ثما فإننا نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ.
واختتم محفوظ بلاغه، بأنه علي ثقة بأن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب ستلاحق تلك الفتاة كما تم القبض علي أشباهها، وكانت انجازات الإدارة في مكافحة جرائم الدعارة الإلكترونية مثار تقدير كل الشعب.
وطالب محفوظ بسرعة القبض علي منار سامي وتقديمها للسلطات التحقيقات تمهيدا للحكم عليها بعقوبه رادعه طبقا للمواد الاتهام وحفاظا علي مجتمعنا من نشر الرزيلة والفحشاء.
وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:
ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.
واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.
كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.