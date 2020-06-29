شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: ضخ 300 مليار في قطاع التشييد والبناء لضمان استمراره هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إن مصر تحقق أفضل معدلات نمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة رغم تداعيات جائحة كوورنا، مؤكداً على سعي الحكومة لمواصلة معدلات النمو رغم تأثير الجائحة على معدلات الاقتصاد العالمي.

وكشف مدبولي خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات في منقطة شرق القاهرة أن خطة العام المالي المقبل تتضمن 300 مليار جنيه إنفاق حكومي في قطاع التشييد والبناء، مضيفاً أن هناك هطة لتطوير قطاع الزراعة بالاعتماد على المياه المعالجة، بجانب تطوير آليات الري والصوب العملاقة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة«.