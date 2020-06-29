شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مجمع الجلاء لافتتاح 4 مشروعات (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة، لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي، يفتتح، صباح اليوم الاثنين، مجموعة من المشروعات.

وأوضح راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.