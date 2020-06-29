شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن رابط تسجيل الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن رابط تسجيل بيانات الطلاب الراغبين فى الإقامة بالمدن الجامعية خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2020/2019، حيث يقتصر التسكين فى المدن الجامعية على الطلاب المقيمين فى المدن قبل أزمة فيروس كورونا، ويمكن للطلاب الراغبين فى السكن فى المدينة التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالى:http://app2.helwan.edu.eg/Modon/login.asp.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية وإجراء عمليات التطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، مؤكدًا اتخاذ الجامعة كل الإجراءت اللازمة لعقد امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 / 2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية اعتبار من 4 / 7 / 2020، مشيراً إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات بجميع الكليات.

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وتابع الدكتور ماجد نجم، فى بيان صادر عن الجامعة، أن هناك مجموعة من الضوابط المهمة التى سيتم اتخاذها قبل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وهى توقيع الكشف الطبى على الطلاب بمعرفة الإدارة الطبية قبل التسكين، وسيتم التسكين وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة، كذلك سيتم تسليم الطلاب الوجبات مغلفة بالمبانى السكنية، وإقامة الطالب ستكون فى غرفة فردية، ويمنع التردد أو التجول داخل الغرف أو التجمع داخل المبنى، على أن تكون الإقامة خلال فترة الامتحانات فقط طبقا لجداول الكليات المعلنة.

وأشار الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم توفير سبل الإعاشة والإقامة اللازمة للطلاب بالمدن الجامعية فضلًا عن توفير أماكن أمنة ومعقمة عبر تطبيق منظومة سكن تراعى التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومنظومة تعمل على ضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة لهم.

كما أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، ويشمل ذلك قياس درجة الحرارة عند مداخل الجامعة والكليات، وضرورة إرتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالجامعة، وتقليل الطاقة الإستيعابية لقاعات الامتحانات بحيث تترك مسافة لا تقل عن مترين بين الطلاب، مع تعقيم القاعات قبل وبعد كل امتحان، حتى لا يضار أى من الطلاب من تأخر موعد تخرجهم يذكر أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل موعد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الإمتحانات وظهور النتائج، وستتولى إداره التجنيد من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك.