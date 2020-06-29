شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق مبادرة "ماتشلش هم" لمواجه الأثار النفسية لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ، مبادرة "ماتشلش هم" بالتعاون مع تطبيق "شيزلونج" الإلكتروني ، وذلك بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ، اللذين يعانون من آثار نفسية سلبية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، وكذلك العاملين بالأطقم الطبية اللذين تأثروا سلبًا إثر انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت الهيئة إن "تطبيق شيزلونج" يستخدم في تقديم الدعم النفسي للمنتفعين من خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية والأطقم الطبية "أون لاين"، وذلك عن طريق برنامج مرئي ومسموع مبتكر للعلاج النفسي عبر الإنترنت، يقوم على التواصل ما بين الطبيب المعالج والمريض من خلال الوسائل الفنية التي يوفرها البرنامج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان في تصريحات اليوم الإثنين تنفيذ الهيئة توجيهات القيادة السياسية في توفير سبل الرعاية الصحية الآمنه للمنتفعين والمرضى بشكل عام وتابع : منذ بداية ازمة كورونا كانت تعليمات القيادة السياسية واضحة بتوفير وتسخير كل الإمكانات الآمنه للعلاج مع استغلال الوسائط والمنصات الإلكترونية لتقديم العلاج سواء المنتفعين والطواقم الطبية وتابع : نطبق منهجية القيادة السياسية في العلاج عن بعد تفاديا للمخاطر .

وتابع : دفعنا ذلك إلي التسلح بالتحول الرقمى فكان اطلاق مبادرة "متشيلش هم " والتى تهدف إلي دعم المصابين بفيروس كورونا المستجد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نفسيًا "مجانًا" ، وكذلك الطواقم الطبية من العاملين بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، وذلك من خلال تقديم جلسات للدعم النفسي لهم "أونلاين" بواقع 2000 جلسة نفسية مجانية عبرتطبيق "شيزلونج الإلكتروني" ؛ مشيرًا إلى اشتراك 20 معالج واخصائي نفسي في تقديم الدعم النفسي للمصابين عن طريق هذه الجلسات النفسية "أونلاين" عبر جوجل ابليكشن.

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وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن المحادثات التى ستتم عبرتطبيق "شيزلونج" تتيح للمريض عرض مشكلته "أونلاين" بطلاقة وسلاسة مع الطبيب المعالج بما يعطى مساحة آمنة للمريض للتحدث، وبما يساهم في تقليل الأعباء النفسية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع: التطبيق يتيح للطبيب المعالج تشخيص الحالة ودعمها ووصف الأدوية حسب الحالة بمنتهى السرية، فيما يتمكن المريض من التواصل مع الطبيب عبر الفيديو كونفرانس أو المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، لافتًا أن ذلك يأتي في إطار دعم الأطقم الطبية والمصابين اللذين تأثروا سلبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وكذلك مساعدتهم على تخطى هذه المحنة، والمساهمة فى تأهيلهم النفسى، حتى يتم الشفاء سريعًا مع تحسن صحتهم النفسية.

وأضاف رئيس مجلس ادارة هيئة الرعاية الصحية أن كافة النصائح النفسية التي يتم إطلاقها من خلال موقع وتطبيق "شيزلونج " الإلكتروني تدعو إلى تعميم رسائل الطمأنة لكافة المواطنين في منازلهم مع اتباع التعليمات الصحية دون خوف، وتهدف إلى تقليل معدل التوتر والخوف لديهم، وذلك لأن ارتفاع حدة القلق والخوف قد يعرض للإصابة بالمرض سريعًا كنتيجة لتأثر جهاز المناعة سلبًا ، وهو ما تؤكده كافة دراسات الطب النفسي.

يشار إلى أن تطبيق شيزلونج يعتبر أول عيادة نفسية على الإنترنت تتيح التواصل مع طبيب نفسي في إطار من السرية والخصوصية، في أي وقت وأى مكان، كما تمكن المريض من إجراء جلسات نفسية أونلاين ، ويهدف إلى تقديم العلاج والدعم النفسي للمواطنين وتخطي أي أزمة نفسية من شأنها الإضرار بالصحة العامة.