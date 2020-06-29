شكرا لقرائتكم خبر عن 650 ألف طالب بالدبلومات يؤدون الامتحان العملى وسط إجراءات الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، لليوم الثانى على التوالى، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات العملى فى 431 مادة في النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، داخل 1240 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية وواقيات للوجه وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وأوضح مجاهد، أن هناك متابعة من قبل غرفة العلميات المركزية فى الوزارة والقطاع والمديريات، لافتا إلى أن دخول الطلاب صباح اليوم تم بشكل منظم حيث أشرف رؤساء لجان السير على عملية دخول الطلاب بشكل منظم لحماية الطلاب من أى تجمعات، موضحا أن الطلاب بدأ دخولهم منذ الثامنة صباحا حتى التاسعة على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا.

وأشار إلى أنه يتم قياس درجة حرارة الطلاب خلال دخولهم لجان الامتحانات بشكل مستمر، مشدد على أن هناك التزام كامل من الطلاب بالإجراءات الاحترازية التى تطبقها اللجان كما أنهم يصلون إلى اللجان مرتدين الكمامات.

وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم 20 يوليو 2020، حيث يؤدي أكثر من 650 ألف طالب وطالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).

Advertisements



امتحانات الدبلومات الفنية



امتحانات الدبلومات الفنية



امتحانات الدبلومات الفنية



