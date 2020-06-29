شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الأدب مع الله ورسوله موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع "الأدب مع الله ورسوله " ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتى ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد الثلاثاء، الماضى، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.