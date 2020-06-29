شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" يؤدون امتحان الجغرافيا فى الورقة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا "الورقة الثانية"، فيما تابعت الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول كراسات الأسئلة إلى لجان الامتحانات، إضافة إلى تعقيم اللجان وتسليم الطلاب كمامات وأدوات تطهير عبارة عن أكياس جيل.

وكان الطلاب أدوا أمس امتحان الجغرافيا فى الورقة الثانية، فيما انطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الحالى وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

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وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 آلاف و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95.4%.

وأضاف حجازى، إن 112 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالب وطالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالب وطالبة منازل، كما حصل 6606 طالب/طالبة (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالب وطالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالب وطالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية" على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.