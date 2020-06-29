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كنائس أسيوط تستقبل المصلين اليوم لأول مرة منذ ثلاثة أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، اليوم الاثنين، القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار .

وأكد أسقف أسيوط عودة صلوات القداس بحضور عدد لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، مع فاصل بين كل شخص بمسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، مشيرًا إلى توقف القداسات بالكنائس يومى الجمعة والأحد، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية بكل جدية، مشيرا إلى عقد أكثر من قداس يوميًا فى كل كنيسة بقدر الإمكان 

 

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كان البابا تواضروس قد قرر وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف.

 

وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعدد محدود لا يزيد عن 25 فردًا مع مراعاة الاحتياطات الصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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