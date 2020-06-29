شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطلب سرعة إصدار الكارت الذكى لاستقلال السكة الحديد والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل بسرعة تنفيذ مشروع الكارت الذكي الموحد لاستقلال قطارات السكة الحديد والمترو والقطار المكهرب ووسائل النقل الجماعى. ويستهدف مشروع الكارت الذكى الموحد سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية بالإضافة إلي توحيد الية تحصيل ايرادات وسائل النقل وتحصيل ايرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد . Advertisements ويساهم المشروع دعم ظهور قطاع النقل ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي والتخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرته الاستيعابية.

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