شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 1412 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 8 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 3 رحلات للشركة الوطنية مصر للطيران الأولي قادمة من مدينة القصيم، على متنها 210 راكب، والثانية قادمة من الدمام وتقل أيضا 215 راكب، والثالثة قادمة من مسقط بعمان أقلت 190 راكب من المصريين العالقين بقطر بعد نقلهم الي مسقط بالطيران العمان.

كما استقبل المطار رحلة خطوط اير كايرو القادمة من الرياض وعلي متنها 174 راكبا، وفلاي ناس القادمة من الدمام وتقل 134 راكب ، ورحلة النيل للطيران القادمة من الرياض وتقل 168، كما استقبل المطار رحلة خطوط نسما للطيران القادمة من ينبع وعلي متنها 147 راكب، واستقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران القادمة من مدينة الشارقة وعلي متنها 174 راكبا ، من المصريين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما. Advertisements

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.