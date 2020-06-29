الكويت تعلن مغادرة 1045 عالقا مصريا إلى 4 محافظات عبر 6 رحلات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 1045 من العالقين المصريين فى الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، وذلك عبر 6 رحلات جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- فى بيان صحفى، أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 335 راكبا إلى أسيوط، ورحلتين على متنهما 275 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 290 راكبا إلى القاهرة وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هى شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاي ايجيبت، وشركة العربية- مصر، بواقع رحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة طيران الجزيرة، ورحلة واحدة لكل من شركة العربية – مصر وشركة فلاي ايجيبت.

وكانت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1070 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.