شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس القومى " لرعاية أسر الشهداء والمصابين يُهنىء الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.



وأعرب "الخطيب" عن تقديره للدور الوطني والتاريخي الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي،خلال هذه الثورة التي شهدت إحتشاد الملايين من المصريين في شوارع وميادين الجمهورية لتظل تلك المناسبة علامة فارقة في تاريخ الوطن.



وجدد أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ، عزمه على بذل أقصى الجهود في تقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين .

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وفى سياق أخر أكد أمين عام المجلس فى وقت سابق ، أنه يعتزم عقد اجتماع شهري مع أسر الشهداء والمصابين للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم وذلك عقب رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد .

وشدد "الخطيب" على ضرورة التزام كافة الإدارات بالمجلس بتقديم الخدمات بصورة متميزة وسرعة إنهاء الإلتماسات المقدمة من أسر الشهداء والمصابين طبقاً لقواعد العمل المنظمة لذلك .

وعن التواصل مع أسر الشهداء والمصابين أكد "الخطيب" أن المجلس حالياً يتلقى الإلتماسات عن طريق عدة وسائل من بينها الكول سنتر، الخط الساخن، الواتساب والصفحة الرسمية للمجلس عبر "فيس بوك" بجانب إدارة الاستقبال والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة، كما أنه جاري دراسة تفعيل طرق أخرى للتواصل .