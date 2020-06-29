شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع فى ذكرى ٣٠ يونيو: القوات المسلحة في مقدمة صفوف المدافعين عن الوطن وحماية مقدساته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة كانت في مقدمة صفوف المدافعين عن الوطن وحماية مقدساته.

وبعث وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2020.

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جاء فى البرقية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسرنى أن أهنىء سيادتكم بذكرى يوم الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر العظيم التى ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكراً لأحد".

وبهذه المناسبة، فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء كل المصريين يؤكدون على أنهم فى مقدمة الصفوف دفاعاً عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذى كلفهم به شعب مصر العظيم لتظل مصر دائماً حصن أمن وأمان لكل المصريين، حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم بنصره وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.