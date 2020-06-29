شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان مهنئا الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو استجابت لإرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان باسم أسرة جامعة حلوان من نواب وعمداء وعاملين بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والجيش والشرطة وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو والتى عبرت عن تلاحم شعب مصر وجيشه وشرطته، مؤكدًا أن الثورة استجابت لإرادة الشعب فى التصدى للإرهاب ورغبته فى خوض معركة التنمية والبناء.

وأشاد رئيس جامعة حلوان في بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، بما تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات كبيرة فى مختلف المجالات بالعمل الدؤوب والجهد المخلص المتواصل، وما شهدته مصر من مشروعات قومية عملاقة و تطوير البنية التحتية.

كما أثنى الدكتور ماجد فهمى نجم على الدور البطولى للدولة فى مكافحة الإرهاب، وأعمال التخريب، ومحاصرة الفكر المتطرف فى ظل تحديات محلية و إقليمية و دولية كبيرة.

Advertisements

وتابع بيان جامعة حلوان: يغتنم رئيس الجامعة هذه المناسبة ليسأل الله لرئيسنا موفور الصحة والعافية، و يدعو أن يكلل جهوده وخطاه بالنجاح والتوفيق والسداد فى استكمال مسيرة التنمية والبناء ودوام الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية وشعبها العظيم.