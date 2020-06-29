السيسى يفتتح مشروعات تطوير شرق القاهرة وقصر البارون ومطارى سفنكس والعاصمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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