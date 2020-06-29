الرئيس السيسي يصل مجمع الجلاء لافتتاح 4 مشروعات (بث مباشر )

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مجمع الجلاء للقوات المسلحة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الاثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.