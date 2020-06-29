مصر | رئيس "النيابة الإدارية" يلغي الإجازات لتعويض القضايا المتراكمة بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس "النيابة الإدارية" يلغي الإجازات لتعويض القضايا المتراكمة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلغاء الراحة السنوية خلال أشهر العطلة القضائية لهذا العام، كنتيجة لما تسبب فية فيروس كورونا من تأخيرا لحركة العمل القضائي.

وطالب "المنشاوي" من أعضاء الهيئة بذل مزيد من الجهد لتعويض ما فات ولتحقيق العدالة الناجزة.

وعقد "المنشاوي" صباح الأحد اجتماعا مع كبار قيادات الهيئة لمناقشة خريطة العمل فيما بينهم.

وفي سياق متصل، قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضع خطة للعمل وقواعد للتعايش مع فيروس كورونا المتسجد، وأصدر القرار رقم 6 لسنة 2020، والذي ينص على القواعد التي يجب اتباعها حال الإصابة أو المخالطة بفيروس كورونا.

ونص قرار "المنشاوي"، على عودة العمل بالإدارات وفروع الدعوي التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية (التعقيم اليومي للمقرات وإرتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وحظر التواجد بدونها_ منع التكدس وتحقيق التباعد الإجتماعي بين الأفراد).

وذكر القرار، أن الُمصاب بفيروس كورونا يعتبر بإجازة مرضية بشرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء، والمُخالط لُمصاب كورونا علية التقدم بما يفيد إصابة من يخالطه وإلا يعد مُتغيبًا عن العمل.

والجدير بالذكر إن الهيئة ستقوم بتنفيذ هذا القرار اعتبارًا من ١ ٧ ٢٠٢٠.

وفي سياق أخر، في لفتة إنسانية من هيئة النيابة الإدارية، وحرصا منها علي استمرار الصلات الإنسانية بين أعضاء النيابة وبعضهم، قررت الهيئة إنشاء وحدة للرعاية الإنسانية، أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية وتتبع مكتب رئيس الهيئة.

وذكر المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المستشار "المنشاوي" كلف المستشار وليد الجارحي مديرا للوحدة، وبعضوية الأستاذ مصطفى الشربيني - رئيس النيابة.

Advertisements

وحدد "المنشاوي" اختصاصات الوحدة بالآتي:

1 ) متابعة حالة السيدات والسادة الأعضاء وموظفي النيابة المرضى بالمستشفيات.

2 ) تقديم الدعم النفسي والمعنوي للسيدات والسادة الأعضاء المحجوزين بالمستشفيات.

3 ) متابعة السيدات والسادة الأعضاء الذين اكتمل عطائهم وأسر المتوفين.

4 ) تفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الأعضاء الجهات

والهيئات القضائية وأجهزة وزارة الصحة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة

من تلك الخدمات.

5 ) يكون لهذه الوحدة في سبيل تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحيات

اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة.