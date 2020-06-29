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طقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

 

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الإثنين بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

 

 و يشهد أمس الأحد ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

 

كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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