شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

و يشهد أمس الأحد ، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.