شكرا لقرائتكم خبر عن كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة تبدأ من اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، وذلك حرصًا على سلامة المقدرين، مؤكدًا أن الوزارة هدفها حفظ حقوق الطلاب ومراعاة مصلحتهم.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت الماضى، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وأشار مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، إلى أن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.

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وتناقشت لجنة واضعي الامتحان مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان والتي منها سؤال القطعة (passage)، أكدت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلاً عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http://aptitudetests4me.com/Passage_389.html)

كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت اللجنة أنه الإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على use “ir” for (words starting with "r" ) ، وأن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable) وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتم مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.

وأثنى جميع موجهي عموم اللغة الإنجليزية ومشرفي التقدير على مستوى الجمهورية بالامتحان وأنه ليس هناك أي نقاط جدلية، وسوف يتم اعتماد نموذج الإجابة بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية التي سوف تبدأ يوم الاثنين المقبل من رئيس عام الامتحان.