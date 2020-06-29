شكرا لقرائتكم خبر عن 76% من القراء يؤيدون تكثيف التوعية بأهمية تأجيل الحمل فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول : تكثيف حملات التوعية بأهمية تأجيل الحمل فى زمن كورونا فى سؤال بعنوان : هل تؤيد تكثيف حملات التوعية بأهمية تأجيل الحمل فى زمن كورونا؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 76 % من المشاركين فى الاستطلاع أجابوا بنعم معلنين موافقتهم على تكثيف حملات التوعية بأهمية تأجيل الحمل فى زمن كورونا نظرا لخطورة الأمر على صحة الأم والجنين.

فى حين أجاب 24 % من المشاركين فى الاستطلاع بلا معلنين رفضهم للأمر.

وكان قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، قد دعا إلى ضرورة تأجيل السيدات للحمل فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار لڤيروس كورونا، مؤكدا أنه تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس، من بينها إمكانية تسببه فى تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة اللى هى مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التى ممكن يسببها للأم الحامل.

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وقال قطاع السكان وتنظيم الأسرة : تقل مناعة المرأة أثناء الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للاصابة كما ان فيروس كورونا المستجد له تأثير علي الجنين غير معروف وتابعت : قد تؤدى الحمى وهى احد اعراض كورونا لتشوهات في الجنين .