القابضة للكهرباء تنشأ شركة خدمات طبية و تلغى الإدارات الطبية بالشركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنشاء شركة جديدة للخدمات الطبية للعاملين بالقطاع والغاء كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات التوزيع و النقل و الانتاج ، و ذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين على مستوى الوزارة، و كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر وافقت على إنشاء شركة خدمات طبية تتبع مستشفى الكهرباء بالماظة و تشكيل مجلس إدارة مستقل للشركة من الهيكل الطبى بالمستشفى.
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء أصبح 14 شركة من بينهم 9 شركات توزيع و 4 انتاج و شركة خدمات طبية تتبع مستشفى الكهرباء ، موضحا أن الهدف من إنشاء هذه الشركة هو رفع مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء.
و أشار المصدر إلى أن شركة الخدمات الطبية الجديدة سوف تقدم الخدمة لجميع العاملين بالشركات بمختلف المستويات ، مشيرا إلى أنه تم الغاء جميع الإدارات الطبية بالشركات لتصبح هناك إدارة طبية موحدة.
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