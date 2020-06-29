شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تنشأ شركة خدمات طبية و تلغى الإدارات الطبية بالشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنشاء شركة جديدة للخدمات الطبية للعاملين بالقطاع والغاء كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات التوزيع و النقل و الانتاج ، و ذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين على مستوى الوزارة، و كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر وافقت على إنشاء شركة خدمات طبية تتبع مستشفى الكهرباء بالماظة و تشكيل مجلس إدارة مستقل للشركة من الهيكل الطبى بالمستشفى.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء أصبح 14 شركة من بينهم 9 شركات توزيع و 4 انتاج و شركة خدمات طبية تتبع مستشفى الكهرباء ، موضحا أن الهدف من إنشاء هذه الشركة هو رفع مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء.

و أشار المصدر إلى أن شركة الخدمات الطبية الجديدة سوف تقدم الخدمة لجميع العاملين بالشركات بمختلف المستويات ، مشيرا إلى أنه تم الغاء جميع الإدارات الطبية بالشركات لتصبح هناك إدارة طبية موحدة.