«الأرصاد»: شبورة مائية وطقس مائل للحرارة اليوم.. والعظمى 35

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (80 – 35)، السواحل الشمالية (85– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35 – 18).
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «35 – 22»، الإسكندرية «29 – 22»، قنا «40- 26»، الأقصر «40– 27»، أسوان «41 – 27».
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الوضع في مصر
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اصابات
65,188
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تعافي
17,539
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وفيات
2,789
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