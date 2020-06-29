شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": اصدار شهادات الأمــان الحيوى لمزارع الدواجن بعد تطبيق الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حملاتها التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى يقوم بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات كأجراء احترازي حفاظا على الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات "الخليج 365 "، أن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصــــدار شهادات الامــان الحيوى لمزارع الدواجن بعد أن يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، بالإضافة الى اعطاء تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية وتصريح الطيور المنقولة بين المحافظات.

وذلك في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتي تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.

وذكر تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم تطبيق الامان الحيوي بالمزارع ، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الاعلاف واعداد شهادات الامــــان الحيوي تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها ، اعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح اجراءات مكافحة المرض ، تنفيذ برامج المنشأت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن ، ومعاينات المزارع كمحجـــر بيطري مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت اشراف الهيئة .

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وأوضح التقرير ، أنه يتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل ، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعي والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوي لمنع انتشار الامراض بين المزارع ، ويتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات ، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين ( جرعة أولية ،و جرعة منشطة ) قبل تسويقها .

و تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم ، متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات ، وخفض الحمل الفيروسي من خلال تعاون الطب البيطري والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسي من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات ارشادية على مستوى جميع المديريات.