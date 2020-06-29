شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير عن "تقييم وإدارة المياه الجوفية بوادى بدع بالعين السخنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت المهندسة داليا حمدى فاروق مساعد باحث بمعهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه على درجة الماجستير فى الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة بنها عن رسالتها المقدمة بعنوان" تقييم وإدارة المياه الجوفية فى وادى بدع، العين السخنة – مصر" .

أوضحت حمدى أن المياه الجوفية من المصادر الحيوية والهامة باعتبارها من أهم الموارد المائية غير التقليدية، وتعتبر منطقة العين السخنة واحدة من أهم المراكز الاستثمارية والاقتصادية فى مصر حيث تمثل جزء من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونتيجة لما شهدته منطقة العين السخنة من تطورات عديدة خاصة مع تشييد ميناء السخنة، والمنتجعات، والمصانع مما أدى لزيادة الطلب على المياه في الآونة الأخيرة لسد جزء من الاحتياج المائي اللازم للتنمية وعمل دراسات لاستغلال مخزون المياه الجوفية الاستغلال الأمثل والتحكم في إدارته.

أضافت حمدى أن نمذجة المياه الجوفية من أهم الأدوات المستخدمة في عمل هذه الدراسات التي تساعد على وضع خطط como abrir uma loja virtual للتنمية والاستثمار في العديد من المناطق ومنها منطقة العين السخنة.

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و أشارت حمدى إلى أن الهدف من هذه الرسالة هو دراسة وتقييم السلوك الهيدروليكي للخزانات الجوفية تحت تأثير سيناريوهات التشغيل المختلفة للآبار القائمة للوقوف على أفضل سيناريو لتشغيل الآبار القائمة بحيث تتم تلبية احتياجات التنمية مع المحافظة على المخزون الجوفي.

وقالت حمدى انه تم اجراء 4 سيناريوهات تشغيل مختلفة للآبار، وأوضحت نتائج السيناريوهات أن أفضلهم هو السيناريو الذي تناول تخفيض متوسط معدلات الضخ والحقن للآبار بنسبة 25% الذي اعطي قيم هبوط للمياه الجوفية أقل مقارنة بباقي السيناريوهات.

وأشارت النتائج أيضاً إلى أن الجزئين الأوسط والشمالي الغربي بمنطقة الدراسة سجلوا أعلى قيم لهبوط المياه الجوفية نظراً لتمركز معظم الآبار القائمة بهما، وكلما تم الابتعاد عن هذه المناطق فإن قيم الهبوط تقل تدريجياً، لذلك تم ترشيح الجزئين الشرقي والجنوبي كأفضل مناطق للتوسع في حفر الآبار المقترحة مستقبلاً.

