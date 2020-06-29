شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية شارع خضر التونى أحد أهم شوارع مدينة نصر بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارع خضر التونى احد أهم شوارع شرق مدينة نصر، شرق القاهرة، يحكي قصة بطل من أبطال رفع الأثقال في مصر، حيث سلطت محافظة القاهرة الضوء على سبب تسمية الشارع.

خضر التوني (15 ديسمبر 1916- 1956) من أعظم أبطال رفع الأثقال في مصر، وتصدر اسمه سجلات أبطال العالم الخالدين في قائمة أعظم 50 بطلا في تاريخ رفع الأثقال لمدة 48 عاما، وهى القائمة التي يصدرها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سنويا.

ولد خضر التوني في 15 ديسمبر عام 1916م بحي شبرا بالقاهرة، ونشأ في أسرة بسيطة، كان والده يملك دكانا لبيع الجلود في منطقة بين الصوريين، وشب خضر التوني ولديه شغف كبير بالرياضة.

في العام 1934 م اشترك خضر التوني في نادى شبرا الرياضي حيث مارس هوايته برفع الأثقال، وقد أعفي من رسم الاشتراك لنبوغه الرياضى، كانت أول مشاركة لخضر التوني في مسابقة في العام 1934م حيث شارك في مسابقة كأس الشواربي ثم في بطولة القاهرة بنادي شبرا حيث فاز ببطولة وزن المتوسط بمجموعة 235 كجم وكان الفائز الثانى بمجموعة أقل 25 كجم من خضر التوني، كما شارك خضر أيضا في نفس العام في بطولة مصر التي أقيمت في صالة البلدية بالإسكندرية وسجل مجموعة 245 كجم.

وتمكن خضر التوني في العام 1935م من تحطيم الرقم العالمي في رفعة الضغط 106.5 كجم باسم مواطنه عنتر عرفه وسجل 107.5 كجم، شارك في دورة الألعاب الأوليمبية ببرلين عام 1936م وكان عمره 19 عاما و حقق انتصاراً فذاً على بطل ألمانيا في هذه الدورة وحصل على الميدالية الذهبية في وزن المتوسط بعد أن حطّم الرقم القياسي الأوليمبى ثلاث مرات، وبلغ مجموع رفعاته في هذه الدورة 387.5 كجم.

وكان هتلر يعول آمالا كبيرة على فوز اللاعب الألماني ولكنه عندما شاهد خضر أعجب به بشدة وطلب لقائه في المقصورة الرئيسية وصافحه وهنأه على فوزه المستحق وهو يقول له كم كنت أتمنى أن تكون ألمانيا وأريد أن تعتبر ألمانيا وطنك.

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و قد تم تسجيل إنجاز التوني في الكتاب الرسمي للدورة الموجود في العديد من المكتبات والذي يحمل توقيع كل من حصل على ميدالية ذهبية ومن ضمنهم التوني.

ومن الطريف أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لم يعترف بأرقام التوني التي حققها (قبل دورة 1936) ظنا منه أن هناك خطأ في البيانات التي أرسلت إليه فلم يصدقوا أن هناك رباع في وزن المتوسط قد رفع هذه الأثقال.

شارك خضر في دورة الألعاب الأوليمبية بلندن عام 1948م وكان يستعد للحصول على الذهبية ولكن لسوء الحظ أصيب بالتهاب في الزائدة الدودية وساءت حالته، فأمر محمد طاهر باشا رئيس البعثة المصرية في الأولمبياد بإدخاله المستشفى فورا لإجراء جراحة، ولكن البطل التوني أصاب الجميع بالدهشة عندما وجدوه على ميزان الوزن مقررا أن يرفع الأثقال رغم التهاب زائدته الدودية والتي قد يؤدي أي تحميل زائد إلى انفجارها وقد يودى بحياته، وحصل التوني على المركز الرابع وسط دهشة الحاضرين.

كما فاز خضر التوني في العام 1949م ببطولة العالم، ثم بطولة العالم في الوزن المتوسط في العام 1950م.

ذاعت شهرة التوني في العالم كله وأطلقت عليه الصحف العالمية ألقاب : بطل أبطال رفع الأثقال وأقوى رجل في العالم والبطل الذي لا يقهر،وقد أطلق اسم خضر التوني على أحد شوارع القرية الأوليمبية في ميونخ تكريما واعترفا بإنجازاته وقد جاء هذا التكريم بعد 36 عاما من انتهاء دورة برلين، كما أطلق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في حي شرق مدينة نصر (الموصل بين شارع الطيران وشارع يوسف عباس قرب إستاد القاهرة).

توفى خضر التوني في العام 1956م صعقا بالكهرباء نتيجة حدوث ماس كهربائي وهو يحاول إصلاح الإضاءة في غرفة أبنائه ليواصلوا مراجعة دروسهم.