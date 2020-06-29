شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الأقصر: تلقينا طلبات من اليابان وإسبانيا بعودة السياحة للأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عثمان عضو غرفة شركات السياحة بالأقصر أن مستثمرى القطاع السياحى ومحافظة الأقصر، عقدا اجتماعا موسعا ناقشا خلاله مشكلات القطاع، لافتا إلى أنهم تقدموا بطلب رسمى لوزير السياحة والآثار بفتح حركة السياحة الدولية فى الأقصر خاصة فى ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أسوة بما تم فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح، ومع فتح المناطق الأثرية نتمنى فتح السياحة.

وأوضح عثمان لليوم السابع، أن هناك طلبات من عدد من الأسواق السياحية فى أوروبا وآسيا طلبوا تنظيم رحلات وبأعداد جيدة، فى مقدمتهم إسبانيا واليابان، لذلك نتمنى الإسراع فى قرار فتح السياحة الدولية، خاصة أن الأقصر لا تعتمد على السياحة الداخلية مثلما هو الحال فى المقاصد الأخرى الساحلية.

وطالب بعدم الانتظار حتى نهاية سبتمبر للإعلان، لأن التأخير يعنى أن الرحلات السياحية ستبدأ تتدفق فى يناير وبالتالى يكون الموسم الشتوى والكريسماس أهم مواسم الأقصر وأسوان قد انتهى.

Advertisements

وأشار إلى أن الأقصر تعانى بشدة من توقف الحركة السياحية حيث إن 70% من أهل المحافظة بعملون بالأنشطة السياحية المختلفة، لذلك يجب أن تعود الأقصر لخارطة السياحة الدولية بعد تقييم الوضع الصحى.

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته ستتولى توفير كافة النفقات المطلوبة للتسويق والترويج واستضافة المجموعات السياحية وانتاج أفلام دعائية لعودة السياحة للأقصر وأسوان، والسياحة الثقافية بشكل عام.

وقال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر أن المعابد ستفتح أبوابها يوم الأربعاء، مشيدا بجهود وزارة السياحة والآثار فى عمليات تعقيم المواقع الأثرية الشاملة، وكذلك الترميمات التى تمت فى معبد الكرنك، لافتا إلى أن طريق الكباش أوشك على الانتهاء بطول 2.5 ك.م يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، مشددا على أهمية إقامة احتفالية كبرى خلال الافتتاح.